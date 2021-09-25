أخبار عاجلة

«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس -
متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي -
اليوتيوبر حمدي عاشور يكشف عن أرباحه السنوية -
«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح -
حسن شاكوش يكشف تفاصيل خلافه مع رضا البحراوي -
قرقاش: «إكسبو 2020 دبي» يمثل منصة للاحتفاء بالتعاون الإنساني -
لابيد لنظيره البحريني: حل الدولتين مستحيل حاليا ونواجه تهديدات مشتركة -
محمد بن راشد عن إكسبو: ليلة اختصرت المسافات.. وجمعت الأمم والثقافات -
معتز إينو: كيروش «بتاع شغل» -
المصري يفوز على الجمارك برباعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

وصول الطبيب المتهم بواقعة «السجود للكلب» إلى المحكمة

Print
وصول الطبيب المتهم بواقعة «السجود للكلب» إلى المحكمة وصول الطبيب المتهم بواقعة «السجود للكلب» إلى المحكمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل منذ قليل، الطبيب المتهم في واقعة «السجود للكلب»، إلى المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته في اتهامه بالتنمر على ممرض واستعراض القوة والسيطرة عليه.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 3 متهمين محبوسين «طبيبين وموظف» بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، في اتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

كانت النيابة استمعت إلى أقوال الممرض عادل سالم، الذي تعرض للاعتداء من الطبيب في الواقعة، وقال إن الفيديو سبب له ولأسرته مشاكل نفسية خاصة بالمكان الذي يقيم فيه: «أنا طبعًا مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي بمحافظة القليوبية».

وأكد المجني عليه في التحقيقات: «أنا تعرضت للإهانة والتنمر من الطبيب بطلبه السجود للكلب أكثر من مرة، والفيديو تم تصويره منذ 6 أشهر»، نافيًا أقوال الطبيب بأن الواقعة منذ 3 سنوات لانقضاء الدعوى الجنائية، مؤكدًا: «كيف تكون الواقعة من 3 سنوات والطبيب يظهر في الفيديو بارتدائه الكمامة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس

«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس

متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي

متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي

اليوتيوبر حمدي عاشور يكشف عن أرباحه السنوية

اليوتيوبر حمدي عاشور يكشف عن أرباحه السنوية

«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح

«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح