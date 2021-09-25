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ضبط 5902 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 5902 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 5902 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5902 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1668 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، و172 مخالفة للسير بدون تراخيص، و13 مخالفة دراجات نارية، و35 مخالفة موقف عشوائي، و13 مخالفة لشروط التراخيص.

وتحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات كل على حدة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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