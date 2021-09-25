تحذير رسمي من جوجل بسبب ثغرة أمنية

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أصدرت شركة جوجل تحذيرا رسميا لـ2.65 مليار مستخدم لمتصفحها الشهير جوجل كروم بشأن وجود ثغرة أمنية تهدد هذا العدد الضخم من المستخدمين.

وذكر موقع «فوربس» إن جوجل توصلت إلى وجود 19 ثغرة أمنية في متصفح كروم على الأجهزة التي تدعم أنظمة Linux وmacOS وWindows، من بينها 5 ثغرات تعتبر على درجة عالية من الخطورة.

ورفضت الشركة الكشف عن كافة المعلومات حول معظم الثغرات المكتشفة، بهدف كسب مزيد من الوقت حتى يتمكن المستخدمون من حماية أنفسهم.

وطالبت جوجل مستخدمي المتصفح كروم بتحميل أحدث إصدار والمسمى 94.0.4606.54، لتجنب التهديد الذي تشغله هذه الثغرات، لكن ليس من المتوقع طرحه أمام المستخدم إلا بعد أيام قد تمتد إلى أسابيع.

وفي أغسطس الماضي، حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية من ثغرات «خطيرة» في متصفح «جوجل كروم».

وأطلق المركز الوطني السعودي الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص هذه الثغرات، داعيا إلى ضرورة تحديث المتصفح لحمايته من برمجيات خبيثة.

ولفت المركز في تحذيره إلى أن شركة جوجل أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكوس.