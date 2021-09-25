أخبار عاجلة

حمدان بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بحفل افتتاح إكسبو2020 -
محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية -
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر -
مجهودات القطاعات الخدمية للوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة بالإسماعيلية -
هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. المصرى اليوم

تحذير رسمي من جوجل بسبب ثغرة أمنية

Print
تحذير رسمي من جوجل بسبب ثغرة أمنية تحذير رسمي من جوجل بسبب ثغرة أمنية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت شركة جوجل تحذيرا رسميا لـ2.65 مليار مستخدم لمتصفحها الشهير جوجل كروم بشأن وجود ثغرة أمنية تهدد هذا العدد الضخم من المستخدمين.

وذكر موقع «فوربس» إن جوجل توصلت إلى وجود 19 ثغرة أمنية في متصفح كروم على الأجهزة التي تدعم أنظمة Linux وmacOS وWindows، من بينها 5 ثغرات تعتبر على درجة عالية من الخطورة.

ورفضت الشركة الكشف عن كافة المعلومات حول معظم الثغرات المكتشفة، بهدف كسب مزيد من الوقت حتى يتمكن المستخدمون من حماية أنفسهم.

وطالبت جوجل مستخدمي المتصفح كروم بتحميل أحدث إصدار والمسمى 94.0.4606.54، لتجنب التهديد الذي تشغله هذه الثغرات، لكن ليس من المتوقع طرحه أمام المستخدم إلا بعد أيام قد تمتد إلى أسابيع.

وفي أغسطس الماضي، حذرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية من ثغرات «خطيرة» في متصفح «جوجل كروم».

وأطلق المركز الوطني السعودي الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص هذه الثغرات، داعيا إلى ضرورة تحديث المتصفح لحمايته من برمجيات خبيثة.

ولفت المركز في تحذيره إلى أن شركة جوجل أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكوس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئات دون تلقي لقاح كورونا

السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

السفارة السعودية في الفلبين: احذروا من هؤلاء وأنتم تتعاقدون مع العمالة

السعودية ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر

السعودية ترفع الكفائة الاستيعابية للمعتمرين إلى 100 ألف معتمر