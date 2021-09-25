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«عربية النواب»: نثق في قدرة لبنان على تخطى الازمة الحالية

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«عربية النواب»: نثق في قدرة لبنان على تخطى الازمة الحالية «عربية النواب»: نثق في قدرة لبنان على تخطى الازمة الحالية

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ان لبنان في قلب اهتمامات القيادة السياسية وأن دور بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه لبنان لايقتصر على الدعم والمساندة المصرية للدولة اللبنانية والشعب اللبنانى الشقيق ولكن مصر تحرص كل الحرص على التنسيق والتعاون مع مختلف دول العالم لصالح لبنان مشيراً إلى هناك هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين القاهرة وبيروت.

و اضاف «أباظة» في بيان له اصدره اليوم السبت، ان أكبر دليل على ذلك هو تأكيد السفير سامح شكري وزير الخارجية لرئيس اللبنانية نجيب ميقاتي على أن مصر لا تدخر وسعاً في التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه صالح شعب لبنان وبهدف إعادة الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى ما كانت عليه قبل تأزم الوضع وذلك عبر تقديم الدعم في مختلف المجالات التي من شأنها دفع الاقتصاد قدماً وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة.

وأعرب النائب أحمد فؤاد اباظة عن ثقته التامة في قدرة القوى السياسية والشعب اللبنانى الشقيق على تجاوز الوضع الراهن داخل دولة لبنان والاتجاه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والحقيقية داخل لبنان مطالباً من جميع الدول العربية ودول العالم ومنظماته الاقليمية والدولية تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لبنان في الوقت الراهن لتجاوز ازمته.

المصرى اليوم

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