رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد ختام الدورة التدريبية لطلاب كلية الزراعة

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شهد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة ختام الدورة التدريبية التي نظمتها كلية الزراعة بالتعاون مع مؤسسة آفاق جديدة الزراعية بمركز بلاط

وقال الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة ان الدورة شارك فيها 50 طالب وطالبة من كلية الزراعة ومن خريجى الكلية للتدريب على الأعمال الزراعية بمزارع المؤسسة بمركز بلاط وحاضر فيها اساتذة من مختلف الاقسام بالكلية

واضاف ان البرنامج التدريبى تضمن زيارة لمزارع العنب والمانجو. المكشوفة والمغطاه والموالح والنخيل ومزارع الإنتاج الحيواني ومجمع صوب الخضر مشاتل والصوب ومحاصيل الذرة والأرز ومشاتل النخيل وبالاضافة إلى زيارة محطة الطاقة الشمسية وذلك لتنمية مهارات الطلاب بناء على البروتوكول المبرم بين جامعة الوادى الجديد وموسسة آفاق الزراعية بمركز بلاط

وقدم رئيس جامعة الوادى الجديد الشكر لاعضاء مجلس ادارة المؤسسة وفريق العمل على تعاونهم في انجاح برامج الدورة التديبية التي تستهدف تاهيل طلاب كلية الزراعة للعمل بالمشروعات الزراعية واكسابهم الخبرات العملية لتاهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل من اجل النهوض بالتنمية الزراعية على ارض الوادى الجديد.

كما قام رئيس الجامعة وعميد كلية الزراعة بتسليم شهادت المشاركين في الدورة التدريبية منمنيا لهم مزيد من التوفيق .