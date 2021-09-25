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موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر سبتمبر 2021 (الرابط)

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موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر سبتمبر 2021 (الرابط) موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر سبتمبر 2021 (الرابط)

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يبحث المصريون عن على موقع جوجل عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات WE باصدار الفاتورة وفق مواعيد محددة للسداد والعقوبات للمتقاعسين عن السداد والتى وتصل إلي حد قطع الخدمة.

جدول دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي وفق الجدول المعتمد من شركة وي كما يلي:

تقوم الشركة بـاصدار فاتورة التليفون الأرضي على الموقع الإلكتروني الخاص بها يوم 15 أكتوبر.

ينتهي يوم 15 نوفمبر فترة السماح وموعد سداد فواتير التليفون الأرضي بدون غرامات.

تقوم المصرية للاتصالات يوم 15 نوفمبر 2021 بتحويل التليفون الأرضي لنظام الاستقبال.

يتم وقف استقبال المكالمات أيضًا يوم 14 ديسمبر 2021 للعملاء غير مسددي الفاتورة.

يتم قطع الحرارة وفرض غرامة لعدم السداد يوم 15 ديسمبر 2021.

رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات فى إصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 أكتوبر 2021، وتستطيع إدخال رقم التليفون وكود المحافظة لمعرفة فاتورة التليفون المنزلي عبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.

طرق دفع فواتير التليفون الأرضي 2021

نقدم فيما يلي طرق دفع فواتير التليفون الأرضي من خلال عدة طرق معتمدة من المصرية للاتصالات وي WE وهي:

  • سنترالات الشركة.
  • ماكينات ATM الخاصة بالبنك الأهلي والبنك التجاري الدولي.
  • خدماتي.
  • الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE.
  • فودافون كاش.
  • مكاتب البريد.
  • فورى.
  • Bee .
  • سداد.
  • مصاري.
  • ممكن.
  • أمان.

المصرى اليوم

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