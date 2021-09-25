«الداخلية»: ضبط 206 أسلحة نارية و276 قضية مخدرات

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 206 قطعة سلاح نارى، و276 قضية مخدرات وتنفيذ 86316 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 206 قطعة سلاح نارى، بحوزة 169متهم، وتنفيذ 86316 حكم قضائى، وضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 8 متهمين، إرتكبوا 22 حادث متنوع.

كما تم ضبط 276 قضية مخدرات بإجمالى 279 متهم، و37 متهم هارب، و29 لقيامهم بأعمال بلطجة، و23541 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.