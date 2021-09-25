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ضبط 27 كيلو «بانجو» بحوزة مسجل خطر في الشرقية

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ضبط 27 كيلو «بانجو» بحوزة مسجل خطر في الشرقية ضبط 27 كيلو «بانجو» بحوزة مسجل خطر في الشرقية

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تمكن قطاع الأمن العام، اليوم السبت، من ضبط 27 كيلو جرام لمخدر البانجو وبندقية خرطوش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمنطقة بمحافظة شمال سيناء بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته بندقية خرطوش وكمية من مخدر البانجو وزنت 27 كيلو جرام وهاتف محمول.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع، والهاتف للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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