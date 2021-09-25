إحالة 3 محامين وتاجر للجنايات بتهمة تزوير مستندات لابتزاز رجل أعمال بقليوب

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قررت نيابة شمال بنها الكلية إحالة 3 محامين من مدينة قليوب وتاجر للجنايات كونوا تشكيلا عصابيا لتزوير المستندات وإصطناعها وزوروا إيصال أمانة منسوب لرجل أعمال يدعي «إبراهيم أ» وبموجبه حصلوا على حكم بحبسه لإبتزازه حيث تقدم بطعن على الحكم وبلاغ لنيابة قليوب التي اكتشفت تزوير المحررات الرسمية في الواقعة وإيصال الامانة وامرت بضبط المحامين الثلاثة والتاجر للتحقيق معهم وتم ضبط احدهم وسؤاله وإخلاء سبيله بينما هرب ال3 متهمين الاخرين

ضم امر الإحالة المتهمين كلا من «أ م» محامي حر مخلي سبيله و«ح أ» محام هارب و«م ف» محام هارب و«و ح» تاجر هارب

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تزوير محرر رسمي توكيل عام منسوب لمكتب توثيق قليوب بطريق الإصطناع منسوب للمجني عليه «إبراهيم س» بتوكيله محام يدعي «خ ح» حيث قلدوا خاتم النسر الخاص بمكتب توثيق قليوب كما قام المتهمين بتزوير محضر شرطة ضد المجني عليه في عام 2008 وقدموا واقعة مزوره على انها صحيحه بإتهامهم المجني عليه بإيصال أمانة مزور

كما تضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بتزوير محرررات رسمية هي تقريري المعارضة والمعارضة الإستئنافية في القضية ضد المجني عليه بجنح قسم العبور المقيدة برقم 3606 لسنة 2009 وقاموا بالتوقيع عليه وإنتحل احدهم صفة محامي المجني عليه للتوقيع على التقريرين لإيقاع الأذي عليه

ووجهت النيابة وامر الإحالة تهمة تزوير محرر عرفي هو وصل امانة منسوب للمجني عليه «إبراهيم أ» لصالح المتهم الرابع التاجر للحصول منه على مبلغ مالي 5 ملايين جنيه دون وجه حق واستعملوه من اجل تحرير محضر بقسم العبور ضد المجني عليه لإبتزازه لدفع المبلغ المالي وأقاموا دعوي قضائية ضده في جنح مستأنف الخانكة وحصلوا على حكم واجب النفاذ ضده لمطالبته بالمبلغ المحرر في إيصال الأمانة حيث إكتشف الواقعة وقام بإبلاغ نيابة قليوب