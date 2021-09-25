ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بالجيزة، واعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب قص الأقفال وتوصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الشادو ومقص حديدى ومفك و2 هاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 14 واقعة سرقة دراجة نارية بدائرة القسم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهم سمكرى، عاطل سيئى النية، أمكن ضبطهما والمسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.