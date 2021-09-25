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ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

وتبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من صاحبة محل خياطة بإكتشافها سرقة هاتفها المحمول من داخل المحل ملكها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أنه بحيازة أحد الأشخاص.

وبإستدعائه ومناقشته عن مصدر الهاتف أقر بشرائه من أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ونفى علمه بكون الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمته بالسرقة، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوبى المغافلة، وكسر الباب، وأقر بإرتكابه 4 سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه 3 أشخاص، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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