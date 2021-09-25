أخبار عاجلة

حمدان بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بحفل افتتاح إكسبو2020 -
محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية -
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر -
مجهودات القطاعات الخدمية للوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة بالإسماعيلية -
هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الحبس عامًا لمتهم سرق دراجة نارية في القديمة

Print
الحبس عامًا لمتهم سرق دراجة نارية في مصر القديمة الحبس عامًا لمتهم سرق دراجة نارية في القديمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة متهم بالحبس عامًا وتغريمه 10 ألاف جنيه، في اتهامه بسرقة دراجة نارية وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحات، وعلى إبراهيم عمارة.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات لحيازته مخدر الهيروين بقصد التعاطي وسرقة دراجة نارية.
البداية كانت بلاغ تلقاه قسم شرطة القديمة من أحد العاملين بمستشفى قصر العينى بسرقة شخص دراجة نارية وتمكن الأهالى من الإمساك به، فانتقل معاون مباحث القسم وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على تذكرة هيروين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يفوز على الجمارك برباعية

المصري يفوز على الجمارك برباعية

معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر

معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر