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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة متهم بالحبس عامًا وتغريمه 10 ألاف جنيه، في اتهامه بسرقة دراجة نارية وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحات، وعلى إبراهيم عمارة.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات لحيازته مخدر الهيروين بقصد التعاطي وسرقة دراجة نارية.

البداية كانت بلاغ تلقاه قسم شرطة مصر القديمة من أحد العاملين بمستشفى قصر العينى بسرقة شخص دراجة نارية وتمكن الأهالى من الإمساك به، فانتقل معاون مباحث القسم وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على تذكرة هيروين.