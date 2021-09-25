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موظفة في دعوى خلع: اعتمد على راتبي ورفض تحمل تكاليف الولادة

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موظفة في دعوى خلع: اعتمد على راتبي ورفض تحمل تكاليف الولادة موظفة في دعوى خلع: اعتمد على راتبي ورفض تحمل تكاليف الولادة

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أقامت موظفة أمام محكمة الأسرة دعوى ضد زوجها تطلب فيها الخلع لاستحالة العشره معه.

قالت الموظفة في دعواها، إنها تزوجت منذ 7 سنوات من مهندس يعمل بإحدى الشركات الخاصة، إضافة إلى أنه لديه مكتب خاص للاستشارات الهندسية، وكان زواجهما صالونات، ومشكلته الوحيدة البخل ورفضه الإنفاق عليها.

ذكرت الموظفة أن زوجها تقدم لخطبتها منذ 7سنوات ونصف، وخلال فترة الخطوبة التي لم تتجاوز 5 أشهر كان واضح من معاملته بأنه شخص حريص، رغم إنه من عائلة ميسورة الحال ودخله المادي عال، وعندما اشكت لوالديها بررا موقفه بانه يجهز شقة الزوجية والزفاف فمن الممكن أنه أنفق أمواله على ذلك.

وتابعت بأنها اقتنعت بكلام والديها، وعقب الزواج كان يتعامل معها بنفس الأسلوب، واعتمد على أنها تتقاضى راتب من عملها ومسؤولة عن جلب متطلباتها، ووالدتها ظلت تضغط عليها وطلبت منها التحمل وأن زوجها بعد ما يتعود عليها سيلبي لها كافة متطلباتها.

مرت الشهور وحملت الزوجة وعندما توجهت إلى طبيب أمراض نساء وتوليد لمتابعة الحمل رفض الزوج دفع قيمة المتابعات، إضافة إلى رفضه دفع قيمة إجراء عمليه الولادة القيصرية في المستشفى، مؤكدة انها كانت تساهم براتبها في مصروف المنزل والاتفاق عل ابنها من متابعات طبيب وولبن صناعي وغيره، ولم يتبقى إلا جزء بسيط من راتبها لايكفى متطلباتها.

وأشارت الموظفة إلى أن والدتها ظلت تساعدها حتى تعوّد زوجها على ذلك حتى التحق ابنها بالمدرسة وأنجبت طفل ثان، في حين لا تزال المعاملة واحدة دون تغيير، حتى وصلت إلى طريق مسدود معه، وقالت له حقي وحق أولادي هخده عن طريق المحكمة.

المصرى اليوم

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