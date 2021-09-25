أخبار عاجلة

حمدان بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بحفل افتتاح إكسبو2020 -
محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية -
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر -
مجهودات القطاعات الخدمية للوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة بالإسماعيلية -
هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

طرد ممثل شهير مخمورا من أحد المطاعم ()

Print
طرد ممثل شهير مخمورا من أحد المطاعم (فيديو) طرد ممثل شهير مخمورا من أحد المطاعم ()

لاقتراحات اماكن الخروج

تعرض الممثل الشهير نيكولاس كيدج الحاصل على الأوسكار لموقف محرج، حين طرده مسؤولي مطعم فاخر في لاس فيجاس بعد دخوله في مشاجرة مخمورا مع الموظفين بالمطعم.

نيكولاس كيدج

والتقطت كاميرات المطعم للممثل الشهير، وهو يخرج من لاس فيجاس منذ أيام، وكان يظن العاملون أنه شخص مخمور ومشرد بلا مأوى.

وصرح الموظفون في المطعم لصحيفة The Sun أن نيكولاس كيدج كان يشرب ويسكي باهظ الثمن وقطرات من التيكيلا قبل أن يصبح عدوانيًا ويبدأ في الشجار معهم.

وظهر «كيدج» وهو يرتدي سروالًا بنقشة جلد النمر جالسًا على أريكة ،حافي القدمين ويكافح من أجل ارتداء صندل قبل أن يترنح ويصرخ.

وبعد طرده من المطعم على يد الأمن، حاول «كيدج» الدخول مرة أخرى، ولكن منعته امرأة يُعتقد أنها احد المسؤولين بالمطعم.

وتزوج نيكولاس كيدج من صديقته «ريكو شيباتا» في حفل صغير بمدينة لاس فيجاس الأمريكية ليتوجا قصة حبهما قبل أشهر، ويبلغ فارق العمر بينهما نحو 31 عاما وتعد هذه هي الزيجة الخامسة للممثل الشهير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» (فيديو)

رانيا يوسف تعود للسوشيال ميديا وتنتهي من «الآنسة فرح» وتواصل تصوير «المماليك» (فيديو)

عدم رفع اليد في تكبيرة الإحرام ..هل تبطل الصلاة (فيديو)

عدم رفع اليد في تكبيرة الإحرام ..هل تبطل الصلاة (فيديو)

«بتطلع شائعات».. تيام مصطفى قمر يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة ليلى أحمد زاهر (فيديو)

«بتطلع شائعات».. تيام مصطفى قمر يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة ليلى أحمد زاهر (فيديو)

بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص من جراء إعصار ضرب "كيل الألمانية"

بالفيديو.. إصابة 6 أشخاص من جراء إعصار ضرب "كيل الألمانية"