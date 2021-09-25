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تعرض الممثل الشهير نيكولاس كيدج الحاصل على الأوسكار لموقف محرج، حين طرده مسؤولي مطعم فاخر في لاس فيجاس بعد دخوله في مشاجرة مخمورا مع الموظفين بالمطعم.

نيكولاس كيدج

والتقطت كاميرات المطعم فيديو للممثل الشهير، وهو يخرج من لاس فيجاس منذ أيام، وكان يظن العاملون أنه شخص مخمور ومشرد بلا مأوى.

وصرح الموظفون في المطعم لصحيفة The Sun أن نيكولاس كيدج كان يشرب ويسكي باهظ الثمن وقطرات من التيكيلا قبل أن يصبح عدوانيًا ويبدأ في الشجار معهم.

وظهر «كيدج» وهو يرتدي سروالًا بنقشة جلد النمر جالسًا على أريكة ،حافي القدمين ويكافح من أجل ارتداء صندل قبل أن يترنح ويصرخ.

وبعد طرده من المطعم على يد الأمن، حاول «كيدج» الدخول مرة أخرى، ولكن منعته امرأة يُعتقد أنها احد المسؤولين بالمطعم.

وتزوج نيكولاس كيدج من صديقته «ريكو شيباتا» في حفل صغير بمدينة لاس فيجاس الأمريكية ليتوجا قصة حبهما قبل أشهر، ويبلغ فارق العمر بينهما نحو 31 عاما وتعد هذه هي الزيجة الخامسة للممثل الشهير.