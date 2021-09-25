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المكسيك تطلب من إسرائيل تسليم مسؤول كبير سابق

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المكسيك تطلب من إسرائيل تسليم مسؤول كبير سابق المكسيك تطلب من إسرائيل تسليم مسؤول كبير سابق

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قال مسؤول كبير بالحكومة المكسيكية يوم الجمعة، إن حكومته بعثت برسالة إلى الإسرائيلية تحثها على تسهيل تسليم مسؤول كبير سابق كان مسؤولا عن تحقيق مثير للجدل عن اختفاء 43 طالبا قبل سبعة أعوام.

وأكد مسؤولون بالحكومة المكسيكية، أن توماس زيرون الرئيس السابق لوكالة التحقيقات الجنائية المكسيكية ذهب إلى إسرائيل العام الماضي لتجنب تدقيق في أسلوب إدارته للتحقيق المتعلق باختفاء الطلاب، وفقًا لوكالة «رويترز».

واتهمت السلطات المكسيكية وأقارب الشبان المفقودين زيرون باختلاق أدلة تدعم رواية الحكومة السابقة لملابسات اختفاء الطلاب في 26 سبتمبر 2014.

وكان زيرون قد نفى من قبل تلك الادعاءات. فيما طلب أليخاندرو إنثيناس نائب وزير الداخلية المكسيكي مساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وشدد إنثيناس، أنّ «الرئيس بعث برسالة…تطلب دعم إسرائيل وتعاونها وتعجيل عملية تسليمه (زيرون)، فيما لم يتسن الوصول لزيرون، ولم ترد السفارة الإسرائيلية في المكسيك على طلب للتعقيب حتى الآن.

وفُقد الطلاب في مدينة إيجوالا بجنوب غرب البلاد. وقالت الحكومة إن عناصر فاسدة من الشرطة خطفت الطلاب بالتعاون مع عصابة مخدرات بالمنطقة.

وقالت الحكومة السابقة إن العصابة قتلت الطلاب اعتقادا منها بأن بعضهم كانوا يعملون لصالح عصابة منافسة مضيفة أنها أحرقت جثامينهم وألقت بالرفات في أحد الأنهار.

ورصدت لجنة خبراء دوليين في وقت لاحق ثغرات في الرواية الرسمية للحادث مما زاد من الغضب بشأن الفضيحة التي لطخت سمعة الحكومة السابقة.

المصرى اليوم

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