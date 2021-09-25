مدرب سيراميكا يشيد بمعسكر شرم الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا بإلتزام لاعبي الفريق، في معسكر الاعداد المقام حاليًا في شرم الشيخ.

وقال المدير الرياضي أنه لمس خلال الفترة الماضية من المعسكر، تركيزًا وحماسًا شديدًا، ومنافسة قوية بين جميع اللاعبين، من أجل الظهور بشكل طيب خلال الموسم القادم من الدوري العام.

وأوضح أن مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا لديه ثقة كبيرة في تقديم الجهاز الفني واللاعبين، مردودًا مميزًا في الموسم الجديد.

وتابع: نقوم بتدعيم الفريق وفق الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الصفقات التي ابرمها الفريق حتى هذه اللحظة مميزة وستكون إضافة قوية مع الفريق في الدوري.

وعبر البطاوي عن سعادته بإنشاء رابطة الأندية والتى ترأسها أحمد دياب، مؤكدًا أن هذه الخطوة موفقة للغاية، لأنها سوف تساعد على نجاح المسابقة.