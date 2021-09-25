أخبار عاجلة

حمدان بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بحفل افتتاح إكسبو2020 -
محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية -
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر -
مجهودات القطاعات الخدمية للوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة بالإسماعيلية -
هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرب سيراميكا يشيد بمعسكر شرم الشيخ

Print
مدرب سيراميكا يشيد بمعسكر شرم الشيخ مدرب سيراميكا يشيد بمعسكر شرم الشيخ

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا بإلتزام لاعبي الفريق، في معسكر الاعداد المقام حاليًا في شرم الشيخ.

وقال المدير الرياضي أنه لمس خلال الفترة الماضية من المعسكر، تركيزًا وحماسًا شديدًا، ومنافسة قوية بين جميع اللاعبين، من أجل الظهور بشكل طيب خلال الموسم القادم من الدوري العام.

وأوضح أن مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا لديه ثقة كبيرة في تقديم الجهاز الفني واللاعبين، مردودًا مميزًا في الموسم الجديد.

وتابع: نقوم بتدعيم الفريق وفق الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الصفقات التي ابرمها الفريق حتى هذه اللحظة مميزة وستكون إضافة قوية مع الفريق في الدوري.

وعبر البطاوي عن سعادته بإنشاء رابطة الأندية والتى ترأسها أحمد دياب، مؤكدًا أن هذه الخطوة موفقة للغاية، لأنها سوف تساعد على نجاح المسابقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس

«الأرصاد» تصدر تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطقس

متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي

متحدث وزارة الكهرباء يوضح تفاصيل مركز التحكم الآلي

اليوتيوبر حمدي عاشور يكشف عن أرباحه السنوية

اليوتيوبر حمدي عاشور يكشف عن أرباحه السنوية

«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح

«حتى يعرف العالم» انطلاق مؤتمر تحضيري لاحتفالية مرور 2000 سنة على قيامة المسيح