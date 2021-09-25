أخبار عاجلة

حمدان بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بحفل افتتاح إكسبو2020 -
محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية -
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر -
مجهودات القطاعات الخدمية للوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة بالإسماعيلية -
هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران الصباحي.. كارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعات

Print
مران الزمالك الصباحي.. كارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعات مران الصباحي.. كارتيرون يقسم اللاعبين لمجموعات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال التدريب الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وأدت كل مجموعة تدريبات التسديد على المرمى، في حين أدت المجموعة الثانية تدريبات على الكرات العرضية، في حين قامت المجموعة الثالثة بالتدريب على ركلات الترجيح. ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يبدأ راحة ٥ أيام من الغد

الزمالك يبدأ راحة ٥ أيام من الغد

أشرف بن شرقي ينتظر انتخابات الزمالك لتجديد عقده

أشرف بن شرقي ينتظر انتخابات الزمالك لتجديد عقده

الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا

الزمالك يتعادل مع بيراميدز وديًا

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لودية بيراميدز

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لودية بيراميدز