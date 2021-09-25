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قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال التدريب الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وأدت كل مجموعة تدريبات التسديد على المرمى، في حين أدت المجموعة الثانية تدريبات على الكرات العرضية، في حين قامت المجموعة الثالثة بالتدريب على ركلات الترجيح. ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.