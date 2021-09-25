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ركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الجانب البدني خلال التدريب الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب.

وأدى لاعبو الفريق إطالات، قبل خوض تدريبات الجري حول الملعب، بالإضافة إلى أداء تدريبات بدنية في منتصف الملعب تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.