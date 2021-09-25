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منتخب السباحة بالزعانف يحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بكولومبيا

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منتخب السباحة بالزعانف يحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بكولومبيا منتخب السباحة بالزعانف يحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بكولومبيا

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حقق منتخب السباحة بالزعانف في أولى منافساته ببطولة العالم المقامة حاليا بكولومبيا للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة للناشئين والكبار على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق تتابع مختلط 4 × 150 م.

وجاء السباحين المشاركين في السباق (أحمد تامر- مصطفي شاكر- جميلة على- ندي مجدي ).

ومن جانبه أعرب الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عن فرحته بهذه الميدالية المستحقة لسباحى القومي للسباحة بالزعانف واهداء هذه الميدالية لمعالى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم الأول للاتحاد في مسيرته الرياضية.

ومن المتوقع بإذن الله تتويج بأحد الميداليات الفردية خلال تلك البطولة خاصة وأن البعثات المصرية خلال بطولتى العالم للسباحة بالزعانف للمسافات القصيرة للناشئين والكبار والتى أقيمت بإيطاليا وروسيا توج الفريق المصري بالعديد من الميداليات المتنوعة وقام بتحقيق أرقام مصرية وعربية جديدة في عالم السباحة بالزعانف.

المصرى اليوم

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