غدًا .. انطلاق الدورة التدريبية الاساسية لأم الالعاب للاولمبياد الخاص بمشاركة 8 دول عربية

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تنطلق مساء يوم الأحد الدورة التدريبية الاساسية لألعاب القوى للاولمبياد الخاص بتنظيم كويتى ورعاية الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى بمشاركة مدربين من 8 دول عربية هى مصر و العراق ، و الكويت الدولة المنظمة والبحرين والامارات والسعودية ولبنان وعمان ، وذلك باستخدام المنصة الافتراضية زووم ولحين انكسار جائحة كورونا ، وتأتي إقامة تلك الدورة استعدادا لدورة الالعاب العالمية الصيفية التى تستضيفها ألمانيا 2023 والتى سوف تشهد مشاركة 170 دولة بمثلهم 7000 لاعب ولاعبه وتشهد جميع الرياضات الاولمبية المعتمدة فى الأولمبياد الخاص ، وتعد العاب القوى اشهر تلك الرياضات التي تشارك فيها عادة جميع الدول المشاركة ، وسوف تشارك فى العاب القوى جميع برامج المنطقة ال22 المشاركة فى تلك الالعاب

وتقام الندوة على امتداد اربعة أيام حتى يوم 29 سبتمبر ، حيث تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة للاولمبياد الخاص الكويتي تلقيها رحاب بورسلي المدير الوطنى للبرنامج الكويتى ، يتبعها مقدمه عن الاولمبياد الخاص الدولى للدكتور شريف الفولى مدير الرياضة والتدريب يتخللها رسالة خاصة من المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للترحيب بالدول المشاركة والشد على أيديهم من أجل اجتياز الدورة وتحقيق النتائج الإيجابية من خلال اقامتها ، ، ثم محاضرة عن المسابقات الرسمية للاولمبياد الخاص يلقيها د. عاطف سيد أستاذ العاب القوى بكلية التربية الرياضية جامعة السادات والمحاضر الدولي للأولمبياد الخاص الدولى ، اما اليوم الثانى تبدأ الجلسة الأولى باستكمال مسابقات العاب القوى للدكتور عاطف سيد ، تبعها محاضر للدكتور عماد محى الدين عن التقسيم فى الأولمبياد الخاص .

أما اليوم الثالث سوف يشهد محاضرة عن الرياضات الموحدة سوف يقوم بإلقائها ، يتبعها محاضرة للدكتور عاطف السيد عن اسس التدريب الرياضى فى العاب القوى ، ويشهد اليوم الأخير للدورة لاستكمال د. عاطف محاضرة اسس التدريب الرياضى ، ثم يفتح الباب على الاسئلة من المدربين المشاركين فى الدورة.