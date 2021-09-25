هدف واحد يفصل محمد صلاح عن رقم مميز مع ليفربول

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الموقع الرسي للدورى الانجليزى على موقع التواصل تويتر أن امام المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رقم مميز خلال مواجهة فريقه مع برينتفورد، اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب حساب الدوري الإنجليزي الممتاز: «محمد صلاح على بعد هدف واحد فقط من الوصول إلى 100 هدف مع ليفربول في البريميرليج، وذلك خلال 150 مباراة فقط».

يذكر أن محمد صلاح لم يسبق له مواجهة برينتفورد في أي منافسة من قبل.

ويحتل صلاح، صدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 4 أهداف، متساويًا مع ميكائيل أنطونيو (وست هام) وبرونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد).

ويتواجد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد وتشيلسي.