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جائزة قيمة للفائز.. مسابقة لتصميم علم جديد لـ«بطريركية الأرثوذكسية»

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جائزة قيمة للفائز.. مسابقة لتصميم علم جديد لـ«بطريركية الأرثوذكسية» جائزة قيمة للفائز.. مسابقة لتصميم علم جديد لـ«بطريركية الأرثوذكسية»

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أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأسكندرية، عن اطلاق مسابقة خاصة لتصميم علم جديد للبطريركية.

وذكرت البطريركية في بين لها، أنه يشترط في العلم الجديد،أن يحتوى على مجموعة من الرموز التي يحويها أسم البطريركية وهويتها الأرثوذكسية القبطية المصرية، وأن يلتزم المصمم بتسليم الشعار بصيغتي «jpg ،psd» بكل من الألوان «أبيض وأسود وألوان» ويسلمها إلى الإدارة المعنية بـ19 شارع كنيسة الأقباط في محطة الرمل، وأن يلتزم المصمم بأن آخر موعد للتسليم التصميمات، يوم السبت 2 أكتوبر المقبل.

وقالت إنه سيتم منح الفائز الأول في المسابقة جائزة مالية قيمة.

المصرى اليوم

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