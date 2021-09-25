ضبط 70 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي في مطروح

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن مطروح، نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي براني بمطروح، تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 70 طربة من مخدر الحشيش وزنت 17،5 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.طربة