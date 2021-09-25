أخبار عاجلة

حمدان بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بحفل افتتاح إكسبو2020 -
محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية -
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر -
مجهودات القطاعات الخدمية للوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة بالإسماعيلية -
هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة.. إغلاق 77 منشأة مخالفة ومصادرة 24 طنّ خضراوات وكبح المشوهات

Print
جدة.. إغلاق 77 منشأة مخالفة ومصادرة 24 طنّ خضراوات وكبح المشوهات جدة.. إغلاق 77 منشأة مخالفة ومصادرة 24 طنّ خضراوات وكبح المشوهات
فيما رفعت البلدية 39 طنًّا من الدمارات وإزالة وطمس 990 مشوهًا بصريًّا

جدة.. إغلاق 77 منشأة مخالفة ومصادرة 24 طنّ خضراوات وكبح المشوهات

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري، واصلت بلدية الصفا الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها، شمل ذلك تكثيف أعمال مكافحة "البيع العشوائي" ومتابعة كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من "24" طنًّا من الخضراوات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، ورفع "39" طنًّا من الدمارات، فيما جرت إزالة وطمس "990" من المشوهات البصرية.

وأوضحت رئيس بلدية الصفا عهود الشمراني، أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي شملت زيارة "360" من المحال؛ حيث جرى إغلاق "77" منشآة مخالفة وإشعار "19" موقعًا.

وفي إطار الرقابة على مظاهر التشوه البصري، أبانت "الشمراني" أن الفرق الرقابية نفذت حملة على أحياء النطاق رصدت خلالها نحو "34" موقعًا من مخالفات شروط البناء، كما شملت مهمات العمل المنجزة طمس الكتابات العشوائية وإزالة المخلفات، ورفع اللوحات المخالفة، وإزالة الكتابات العشوائية.

وأضافت "الشمراني" أن الفرق الميدانية واصلت حملات مكافحة ظاهرة الباعة المتجولين؛ حيث تمكنت من إتلاف "40" عربية وبسطة مخالفة ومصادرة "24.500 طن" تقريبًا خضار سُلمت للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات

البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات

بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان

بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان

مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا

مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"