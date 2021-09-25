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تنفيذ ١٦ ألف و ٣٢٧ مشروعا للشباب بتكلفة ٢.٤ مليار ضمن مشروعك بالشرقية

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تنفيذ ١٦ ألف و ٣٢٧ مشروعا للشباب بتكلفة ٢.٤ مليار ضمن مشروعك بالشرقية تنفيذ ١٦ ألف و ٣٢٧ مشروعا للشباب بتكلفة ٢.٤ مليار ضمن مشروعك بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٦ ألف و٣٢٧ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة ٢ مليار و٤٨٦ مليون و٥١٠ ألف جنيه، لتوفر ٤٩ ألف و١١٢ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

فيما أوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها».

وأضاف أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول ،بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٤١٩ مشروع بقيمة ٢٧٦ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها والتي وصلت إلى ٧١٤ مشروع بقيمة ٢٧٧ مليون و٩٥٤ ألف و٢٥٠ جنيه، ثم يليه في المركز الثالث مركز بلبيس، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ١٩٤١ مشروع بقيمة ٢٦٨ مليون و٦٩٤ ألف جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية، بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها ،لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

المصرى اليوم

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