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كيف تعرف أن «الواي فاي» مخترق وما هي طرق حمايته؟.. خبير اتصالات يكشفها ()

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كيف تعرف أن «الواي فاي» مخترق وما هي طرق حمايته؟.. خبير اتصالات يكشفها (فيديو) كيف تعرف أن «الواي فاي» مخترق وما هي طرق حمايته؟.. خبير اتصالات يكشفها ()

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كشف تامر محمد، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن كيفية حماية الواي فاي الخاصة بكل شخص، منعًا لزيادة الاستهلاك، والتعرض لاختراق البيانات عن طريق الشبكة.

قال «محمد» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، السبت، إن شبكات الواي فاي هي عبارة عن شبكات هوائية موجودة في البيوت، أو شبكات هوائية مجانية تظهر للمستهلكين في الأمان العامة، لافتًا إلى أن الأخيرة تعد في منتهى الخطورة لأنها قد تكون شبكات وهمية لجذب المستهلك مما يؤدي إلى اختراق أجهزته.

أضاف: «أما شبكة الواي فاي الخاصة، سواء كانت منزلية أو خاصة بالمكاتب أو الشركات، فيجب اتخاذ خطوات تأمينية شيدية بخصوصها، لأنها إذا تعرضت للاختراق هذا يعني أن الشخص المخترق أصبح متصل بكافة الأجهزة الموصلة بها سواء كانت أجهزة كمبيوتر أو موبايل.

وعن طرق التأمين قال: «يمكن تفعيل خاصية إخفاء الواي فاي الموجودة في كل راوتر، وإدخال العناوين الخاصة بالأجهزة المسموح لها بالوصول إلى شبكة الواي فاي، وفي هذه الحالة لن تظهر شبكة الواي فاي لأي جهاز خارج إطار العناوين المضافة لجهاز الراوتر»، مضيفًا «في حالة وجود شخص يمكنه تحديد عناوين الأجهزة، يمكن تخصيص IP للوصول لشبكة الواي فاي».

تابع: «إذا كانت الخطوات السابقة فيها صعوبة فنية على المستخدم ويصعب تطبيقها، نلجأ لوضع كلمة سر معقدة للشبكة وعدم الاكتفاء بكلمة السر الخاصة بالشركة، على أن تكون كلمة السر الجديدة لا تقل عن 16 حرف مضاف إليها أرقام وحروف وعلامات منثل»@، *، #«وغيرهم».

ولاكتشاف ما إذا كان جهاز الراوتر معرض للاختراق أم لا، قال: «فصل كل الأجهزة من شبكة الواي فاي، ثم نتابع اللمبة الخاصة بالراوتر وإذا كانت تنير وتنتطفئ بكثر، إذن هناك استهلاك من قبل أجهزة أخرى».

المصرى اليوم

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