أخبار عاجلة

حمدان بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بحفل افتتاح إكسبو2020 -
محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية -
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر -
مجهودات القطاعات الخدمية للوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة بالإسماعيلية -
هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مرة أخرى .. إصابات كورونا في تتجاوز 22 ألفا

Print
مرة أخرى .. إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 22 ألفا مرة أخرى .. إصابات كورونا في تتجاوز 22 ألفا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت اليوم السبت 22041 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أكبر حصيلة يومية منذ 14 أغسطس الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة 822 مقابل 828 في اليوم السابق.

بذلك وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 7 ملايين و398415، منها 203095 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسية لمكافحة .

وحسب المركز، فإن 16325 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 6 ملايين و590933 شخصا.

وشهدت البؤر الأساسية لتفشي الفيروس في البلاد ارتفاعا في أرقام الإصابات اليومية، حيث سجلت العاصمة موسكو 3211 حالة اليوم مقابل 2893 أمس، ومقاطعة موسكو 1106 مقابل 1008، ومدينة بطرسبورغ 1907 مقابل 1874.

ورصدت العاصمة الروسية كذلك زيادة في عدد الوفيات اليومية من 56 حالة أمس إلى 63 اليوم، بينما تراجع هذا المؤشر في مقاطعة موسكو (من 13 إلى 10) وبطرسبورج (من 59 إلى 50).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيسكوف: نسبة التطعيم في روسيا ضد كورونا ليست كافية

بيسكوف: نسبة التطعيم في روسيا ضد كورونا ليست كافية

روسيا تسجل رقم قياسي لوفيات كورونا

روسيا تسجل رقم قياسي لوفيات كورونا

رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا

بشرة سارة.. مركز أبحاث يحدد الجين المؤثر على قابلية الإصابة بفيروس كورونا

بشرة سارة.. مركز أبحاث يحدد الجين المؤثر على قابلية الإصابة بفيروس كورونا