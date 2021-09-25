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ضبط مخزنين للمنظفات وأسلاك الكهرباء المغشوشة في القليوبية

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ضبط مخزنين للمنظفات وأسلاك الكهرباء المغشوشة في القليوبية ضبط مخزنين للمنظفات وأسلاك الكهرباء المغشوشة في القليوبية

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ضبطت مباحث في القليوبية مخزنين بدون ترخيص الأول به كمية كبيرة من الكيماويات والمنظفات الصناعية والثانى لتجارة الأدوات والأسلاك الكهربائية المغشوشة وتم التحفظ على المخزنين وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية للتفتيش على المنشات التجارية ومطابقتها للمواصفات من عدمة أسفرت الحملة عن ضبط مخزنين الأول للكيماويات والمنظفات الصناعية بدون ترخيص بة 4 طن منظفات صناعية معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات ومجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

كما تم ضبط مخزن لتجارة الأدوات والأسلاك الكهربائية بدون ترخيص به 14000 متر أسلاك كهربائية مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة و720 قطعة أدوات كهربائية بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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