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المشدد 6 سنوات وغرامه 100 ألف لسيدة بتهمه «الإتجار بالمخدرات»

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المشدد 6 سنوات وغرامه 100 ألف لسيدة بتهمه «الإتجار بالمخدرات» المشدد 6 سنوات وغرامه 100 ألف لسيدة بتهمه «الإتجار بالمخدرات»

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قضت محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 6سنوات وتغريمها 100ألف جنية في إتهامها بالإتجار في المواد المخدرة بمصر القديمة .

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحات وإيمان السيد المليجي وعلى إبراهيم.

كانت النيابة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات ،بعد أن وجهت لها تهمه الاتجار في المخدرات.

البداية وردت معلومات لوحدة مباحث القديمة تفيد قيام المتهمة بالاتجار في المخدرات، وأكدت التحريات صحة ماورد معلومات ،وتم استصدار أذن من النيابة العامة وتم القبض على المتهمة متلبسه وبحوزتها كيس بلاستيك يحوى 54 لفافة بداخلها المواد المخدرة وهاتف محمول واقرت بحيازتها للمخدرات والهاتف المحمول للاتصال بعملائها من مدمنى المخدرات.

المصرى اليوم

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