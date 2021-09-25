مياه المنيا تكرم المحصلين والقراء المتميزين ومديري الإدارات العامة بالقطاع التجاري بالشركة.

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نظمت إدارة العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تكريما للمحصلين والقراء المتميزين ومديري الإدارات العامة بالقطاع التجاري بالشركة.

قال المهندس ياسر احمد الشهاوي، رئيس بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا أن هذا التكريم يأتى لهذه النماذج المتميزة موجها لهم الشكر على ما بذلوه خلال هذه المرحلة متمنيا لهم دوام التوفيق في الفترة المقبلة وأن يحذى الجميع حذوهم لتحقيق النجاح للشركة ؛ومشددا على ضرورة التواصل مع كافة العملاء وحل كافة المشكلات وتذليل كافة العقبات لتقديم خدمة متميزة وحياة كريمة لهم.

وأوضح الشهاوي أن الشركة تهتم بكافة المناسبات الخاصة بالعاملين لزيادة روح الإنتماء والولاء للشركة وذلك ضمن تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمشاركة العاملين في أفراحهم وأطراحهم