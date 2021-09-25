محافظ الجيزة : الانتهاء من تطوير كباري مشاة المطحن والمطافي بحي جنوب

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تطوير ورفع كفاءة كباري مشاه المطافي والمطحن بشارع ربيع الجيزى وهي التي تربط بين أحياء العمرانية وجنوب الجيزة وبين مناطق المنيب والبكباشى والقصبجى.

حيث تابع أعمال التطوير التي تم الإنتهاء منها والتي شملت رفع كفاءة السلالم وتدعيمها بالرخام والمساند الحديدية بالإضافه إلى تركيب كشافات إنارة ليد وطلاء جسم الكوبري والممرات ومقاعد الجلوس وتركيب كاميرات مراقبة بالكباري بالكامل لتدعيم عناصر الأمان.

وكلف رئيس حي جنوب بضرورة تخصيص ورديات عمل لمتابعه حاله النظافة بالكوبري على مدار اليوم وعدم السماح بتواجد المخلفات مع الإهتمام برفع كفاءة محيط الكباري من حيث أعمدة الإنارة ورفع أي مخلفات.

وخلال الجوله حرص المحافظ على تفقد ممرات كباري المشاه مشدداً على عدم السماح بوجود أي إشغالات أو باعه جائلين لعدم إعاقة حركة المارة.

وشدد على ضرورة إستكمال خطه تطوير ورفع كفاءة كباري المشاه بكافه قطاعات المحافظة للتسهيل على المواطنين.

وعقب الجوله تفقد حاله النظافه والإشغالات بشوارع ربيع الجيزى والبحر الأعظم و٦ أكتوبر وميدان الجيزة مشدداً على ضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات وعدم السماح للمطاعم بالتعدي على الطريق العام .