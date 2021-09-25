أخبار عاجلة

حمدان بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بحفل افتتاح إكسبو2020 -
محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية -
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر -
مجهودات القطاعات الخدمية للوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة بالإسماعيلية -
هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة «البيئة» تشارك في قمة تأثير التنمية المستدامة ٢٠٢١

Print
وزيرة «البيئة» تشارك في قمة تأثير التنمية المستدامة ٢٠٢١ وزيرة «البيئة» تشارك في قمة تأثير التنمية المستدامة ٢٠٢١

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في قمة تأثير التنمية المستدامة ٢٠٢١ (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في جلسة حلول الاستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العالم يعلق آمال كبيرة على مؤتمر المناخ لعام ٢٠٢١ (COP 26)، خاصة في ظل تحديات جائحة كورونا ومطالبات الدول لرفع الطموح وتحديث مؤشرات المناخ، والعمل على اجراءات صفر انبعاثات، فالزخم حول اتفاق باريس اختلف عن وقت دخوله حيز التنفيذ، في ظل تأثيرات كورونا وتأثيرات تغير المناخ القاسية التي لم تفرق بين الدول النامية والمتقدمة، لذا يأمل الجميع الخروج من المؤتمر بكتاب عمل اتفاق باريس والاجماع على نص ملزم للجميع وعادل ومتوازن.

وأشارت وزيرة البيئة أن ستقدم كل الدعم للزملاء من المملكة المتحدة في مهمتهم الصعبة لانجاح المؤتمر في ظل كل هذه التحديات، مشيرة إلى تعاون مصر المتواصل مع المملكة المتحدة وخاصة في دعم ملف التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال التحالف المصري البريطاني للتكيف ومواجهة آثار تغير المناخ، حيث يعد التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية للدول النامية، لذا سندعم هذا المؤتمر ليكون فرصة حقيقية لمناقشة ملف التكيف بجدية والتزام ووضعه على مائدة المفاوضات بشكل شفاف يمكننا من التطرق لموضوعات مهمة.

وفيما يخص جهود مصر في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ وإجراءاتها الناجحة، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر لا تتعامل مع التكيف على انه المسار الوحيد الذي ستتخذه الدولة ولكن بالتوازي مع مواجهة التحديات الأخرى، فقد تعاونت مصر مع اشقائها الأفارقة للخروج بالمبادرة الأفريقية للتكيف في عام ٢٠١٥ ونستمر في الدفع بها، وعلى المستوى الوطني رأت الدولة المصرية بعد وضع خطة عمل اتفاق باريس في ٢٠١٨ ضرورة تغيير طريقة التعامل مع قضية تغير المناخ، فبدأنا بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهذا يخلق مزيد من الالتزام السياسي للحكومة بإجراءات تغير المناخ، والتي تعد قصة نجاح حقيقية، ومواجهة تحدي تمويل المناخ وكيفية توزيعه بطريقة منصفة وعادلة على اجراءات التكيف والتخفيف، وقد رأت مصر ضرورة وجود أدوات فعالة تمكننا من اتخاذ القرارات الصائبة، لذا اعددنا اول خريطة وطنية تفاعلية لتغير المناخ للاستفادة منها في تخطيط المشروعات القومية المستقبلية في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الدولة تحت قيادة الرئيس ، فمثلا وضعنا بها ١٦ مدينة حضرية جديدة لنرى تأثير تغير المناخ عليها بعد ٢٠٠ سنة، ونعمل أيضا على جذب مزيد من الشركاء للعمل على التكيف، بالإضافة إلى العمل حاليا على الخطة الوطنية للتكيف مع آثار تغير المناخ والتي تقدم حزمة آليات جاذبة للقطاع الخاص والاستثمار للعمل في مشروعات التكيف، حيث أكدت وزيرة البيئة المصرية أن نجاح مصر في تلك الخطوات وتطبيقها عالميا سيأخذ مسار التكيف إلى مكانة مختلفة وسنستطيع رفع الطموح في ذلك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر

معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيريا .. لحظة بلحظة

مباشر منتخب مصر (0)-(0) ليبيريا .. لحظة بلحظة