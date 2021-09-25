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قتلى وجرحى في تفجير قرب القصر الرئاسي بالصومال

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قتلى وجرحى في تفجير قرب القصر الرئاسي بالصومال قتلى وجرحى في تفجير قرب القصر الرئاسي بالصومال

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سقط عدد من القتلى والجرحى في تفجير استهدف محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشو.

ووقع التفجير في حي "عيل جابتا" بمقديشو قرب أحد مداخل القصر الرئاسي، ما أسفر عن قتلى وجرحى لم تعلن حصيلتهم بعد.

وسمع دوي التفجير في جميع أحياء العاصمة، فيما لم تتضح بعد طبيعة التفجير وملابساته. ولم يصدر بعد أي تعقيب رسمي حول التفجير، كما لم تتبنه أي جهة.

لكن محللين يرون في التفجير بصمات حركة الشباب التي غالبا ما تعتمد هذا الأسلوب في استهدافها للمدنيين والمقرات العامة والجنود.

والإثنين الماضى، قتل 4 أشخاص على الأقل بينهم مدنيون وعسكريون، وأصيب آخرون، في 3 هجمات منفصلة للحركة الإرهابية جنوبي الصومال.

وفي الهجوم الأول، قتل 3 أشخاص بينهم مدنيون وعسكريون، وأصيب آخرون في تفجير لغم أرضي استهدف سيارة في مديرية دينيلي بمحافظة بنادر في مقديشو.

وفي هجوم منفصل نفذه مسلحون بـ"الشباب" أيضا، أصيب مسؤولان محليان بولاية جنوب غرب الصومال، بينهم مدير المخابرات، حسين طوبو ومسؤول محلي يدعى عدو عبدلي، في مديرية بور هكبا بمحافظة باي جنوبي البلاد

فيما قتل مسلحون من حركة الشباب شرطيًا صوماليا يدعى عبدالرحمن حاجي بري، في إطلاق نار في مديرية هيلوا بمحافظة بنادر في مقديشو .

وكثف الجيش الصومالي عملياته في عموم محافظات البلاد، لتأمين الانتخابات العامة التي انطلقت نهاية يوليو الماضي.

وفي محاولة لاستعادة توازنها، تحاول حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، شن هجمات عكسية في عدة مناطق.

المصرى اليوم

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