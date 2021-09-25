"هي لنا دار".. أوبريت احتفالات أهالي العارضة باليوم الوطني ٩١

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"الألمعي" هنأ خادم الحرمين وسمو ولي العهد وأمير جازان ونائبه

رعى محافظ العارضة إبراهيم بن يحيى الألمعي حفل أهالي المحافظة، بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ للمملكة بالمركز الحضاري، بحضور رؤساء المراكز ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان المحافظة.

ورفع محافظ العارضة أصدق عبارات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وإلى ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، حفظهم الله جميعًا بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وقال الألمعي في هذه الليلة نجدد الولاء لله ثم لولاة أمرنا، داعين الله تعالى أن يغفر للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الملوك البررة من بعده، وندعو الله جل جلاله أن يديم على بلدنا ما تعيشه من خيرات ونعم، ويحفظ لنا قيادتنا الرشيدة ويديم نصرها وعزها وتمكينها، كما أعرب عن شكره وتقديره لمنسوبي إدارة التعليم بالعارضة والجهات الحكومية واللجان المنظمة التي ساهمت في تنظيم هذا الحفل.

بدأت فقرات الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب نجيب سحاري، وكلمة الأهالي عنهم عبدالله سفياني، وتوالت فقرات الحفل بإلقاء قصيدة وطنية بعنوان "عروس الحب"، جُسد فيها الحب والولاء للوطن، وحازت على استحسان الحضور، وعرض مرئي عن سيرة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - كما شاهد الحضور أوبريت "هي لنا دار" من كلمات الشاعر يحيى رياني، وأداء نايف الصافي وأحمد قصيري، بمشاركة الفرق الشعبية وأطفال المحافظة، قدمت فيه ثلاث لوحات فنية عن المملكة والتطور الذي شهدته في شتى المجالات، ولوحة وفاء لجنودنا البواسل، ولوحة عن التنمية التي شهدتها منطقة جازان بالتزامن مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي الختام كرم محافظ العارضة الجهات الحكومية واللجان المشاركة في فعاليات الاحتفال.