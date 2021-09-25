مصرع شاب إثر اصطدام بالسياج الحديدي على طريق " الليث - غميقة"

★ ★ ★ ★ ★

الأهالي يطالبون المسؤولين في وزارة النقل بتنفيذ أعمال توسعة الطريق

أعاد حادث الفجر؛ الذي راح ضحيته شاب في مقتبل العمر على طريق "الليث - غميقة"، اليوم السبت؛ مطالب الأهالي بتوسعة طريق الموت، كما أسموه؛ لافتين إلى أن الأعمال الأخيرة التي نفّذتها وزارة النقل لم تشمل توسعة الطريق، بل اقتصر الأمر إلى وضع سياج حديدي وفواصل بلاستيكية لم تمنع الحوادث الدامية التي يشهدها الطريق.

وتعرض شقيقان فجر اليوم السبت، لحادث مروري على طريق "غميقة - الليث" بعد اصطدام مركبتهما بالسياج الحديدي، نتج منه وفاة أحدهما وإصابة الآخر؛ وهو الحادث الذي حرّك مطالب الأهالي بوقف نزيف الدماء وتوسعة الطريق؛ وليس الاقتصار فقط على وضع السياج الحديدي في جنبات الطريق والفواصل البلاستيكية التي هي الأخرى قد تتسبّب في حوادث مرورية.

وطالب الأهالي، المسؤولين في وزارة النقل، بضرورة تنفيذ أعمال توسعة الطريق على وجه السرعة، لافتين إلى أن أسباب الحوادث تكمن في ضيق الطريق إلى جانب السرعات العالية.