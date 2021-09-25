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الحضور للمدارس.. المستثنون من اللقاح يعاملون كمكتملي تلقي الجرعات

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الحضور للمدارس.. المستثنون من اللقاح يعاملون كمكتملي تلقي الجرعات الحضور للمدارس.. المستثنون من اللقاح يعاملون كمكتملي تلقي الجرعات
هيئة الصحة تصدر تحديثاً بإلغاء اشتراط قياس حرارة الداخلين للمنشآت التعليمية

الحضور للمدارس.. المستثنون من اللقاح يعاملون كمكتملي تلقي الجرعات

أكّدت هيئة الصحة العامة أن الطلاب والطالبات المستثنين من تلقي اللقاح المضاد للفيروس سيُعاملون معاملة مكتملي الجرعات بالنسبة للحضور للمدارس، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.

وأوضحت الهيئة في التحديث الجديد للدليل الإرشادي للعودة الحضورية للمدارس في ظل جائحة ، لشهر سبتمبر الجاري؛ إلغاء اشتراط تخصيص موظف لقياس حرارة الداخلين إلى المنشآت التعليمية والذي كان متضمناً في الدليل الذي صدر في أغسطس الماضي عند بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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