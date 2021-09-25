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استعدادًا للخريف والشتاء .. تطهير شبكات صرف الأمطار وصيانة 34 مخر سيل بالمنيا

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استعدادًا للخريف والشتاء .. تطهير شبكات صرف الأمطار وصيانة 34 مخر سيل بالمنيا استعدادًا للخريف والشتاء .. تطهير شبكات صرف الأمطار وصيانة 34 مخر سيل بالمنيا

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية ورؤساء الشركات والهيئات بمراجعة خطة المحافظة الشاملة استعداداً لمواجهة مخاطر أي سيول قبل بداية فصل الشتاء المقبل.

ووجّه المحافظ بضرورة مراجعة جميع شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمُعَدات الخاصة لكسح وسحب المياه ومدى جاهزيتها، ودراسة إنشاء مجارٍ صناعية ومخرات للسيول، وخاصة في مناطق تكدس مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار ومجاري السيول، على أن يتم إعداد تقرير دوري يرسل إلى إدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة كل 15 يومًا يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل، منها 12 مخراً طبيعياً و22 صناعياً، ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة، والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء المقبل بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيولًا أو أي أزمات طقسية.

المصرى اليوم

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