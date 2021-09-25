إيقاف حالتي بناء بدون ترخيص بمركز بني سويف

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة التصدي للتعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع إشغالات الطريق العام والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا السياق تابع المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص ومخالف لأحكام القانون بالدور الأول العلوي على مساحة ٨٠م بعزبة أبوالقاسم التابعة لقرية شريف باشا وكذلك إيقاف أعمال بناء بالمخالفة للقانون بقرية أبوسليم على مساحة ٦٠م دور أرضي داخل الحيز العمراني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية لقرية شريف باشا لمراجعة تراخيص البناء للمباني تحت الإنشاء بالقرية.

فيما تم رفع الإشغالات بميدان حارث وشارع الرياضي وميدان المحطة وتيسير الحركة المرورية بشوارع المدينة، ومن ناحية أخرى حرصت شبكة الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز بني سويف على رفع كفاءة الإنارة العامة بمنطقة الجيوشي، وصيانة أعطال محول كهرباء بقرية شريف باشا علاوة على استبدال عامود كهرباء متهالك بقرية الرياض؛ حفاظاً على سلامة المواطنين، ومن جانبها قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بتسوية وتمهيد مدخل القرية وملعب كرة اليد بمركز شباب القرية.