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عضو في «تعليم الشيوخ»: جهود في ملف التعليم الفني تحتاج إلى مزيد من التوعية

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عضو في «تعليم الشيوخ»: جهود الحكومة في ملف التعليم الفني تحتاج إلى مزيد من التوعية عضو في «تعليم الشيوخ»: جهود في ملف التعليم الفني تحتاج إلى مزيد من التوعية

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قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، إن جهود في ملف التعليم الفنى مقدرة، ولكنها تحتاج إلى المزيد على مستوى التوعية بشأنه حتى تصل الرسالة بشكل مباشر إلى طلاب التعليم الفنى وأسرهم خاصة في ضوء الصورة السلبية المكونة عن التعليم الفنى في .

وا ضاف «حسانين» في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم السبت تعليقا على تخصيص حصة أسبوعيا لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني وحصه اسبوعيأ لتقديم جلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية للتعليم الفنى، أنها خطوة تصب في جهود الإهتمام التعليم الفنى وتغير الصورة الذهنية السلبية عنه، ولكن الوعى بمثل هذه التحركات لابد أن يكون أكبر.

و اضاف أن تخصيص الحصة الأسبوعية لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني جلسات الابتكار وريادة الأعمال، من شأنه أن يخلق أيضا إطار مختلف ووميز لدى الطلاب عن الوعى بالتعليم الفنى، والمساهمة بشكل فعال في بناء شخصية طالب التعليم الفني وبناء قدراته وتوسيع مداركه بصورة تمثل أفضلية كبيرة عن الماضى.

وأكد على أن مجلس الشيوخ سبق وأن نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن هيئة جودة التعليم الفنى والتى من شأنها أن تنشأ من خلال كيان مستقل في تبية مجلس الوزراء لتقييم ومتابعة الأداء في التعليم الفنى في مصر من أجل أن يكون أفضل مثلما يتم بمختلف دول العالم وعلى رأسها ألمانيا التي يمثل فيها التعليم الفنى أفضل الإطار لإيجاد كوادر مؤهلة قادرة على المشاركة الفعالة في التنمية ودعم الإقتصاد والصناعة.

المصرى اليوم

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