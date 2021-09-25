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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة إنهاء أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الأحياء إستعدادا لموسم الأمطار مع استمرار أعمال الصيانة الدورية والاستجابة لشكاوى المواطنين وذلك في إطار الإستعداد لموسم النوات وحرصا على سلامة المواطنين .

واستكملت إدارة الكهرباء في مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة وتأمينها حيث قامت بشد سلك هزار في شارع جمعه خير الله بطريق المطار- برج العرب، كما قامت بصيانة الكشافات في شارع الخلفاء الراشدين ومتفرعاته ببرج العرب القديم بالإضافة إلى صيانة أبران قري المركز .

وفي حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ قامت إدارة الكهرباء وقطاع الإضاءة في الحي بالتعاون مع فريق عمل الهندسة المدنية بشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء بالعمل على رفع كفاءة الأبران بنطاق الحى، وبناء قواعد لها، وتأمينها، وصيانة الأعمدة واللوحات استعدادا لاستقبال فصل الشتاء .

وواصلت إدارة الكهرباء بحي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي متابعة أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة وإنارة وتركيب كشافات ببشاير الخير ١، كما تم صيانة وإنارة شوارع البهواشي، السبكي، والمطافي، طريق القبارى السريع، وتم توصيل شبكه على كوبري النوبارية بشارع المكس، كما تم تركيب كشافات ليد جديدة ببعض شوارع منطقة غيط العنب.

استعدادا لـ"شتاء 2021".. الأحياء تبدأ حملات صيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة (صور)

استعدادا لـ"شتاء 2021".. الأحياء تبدأ حملات صيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة (صور)

استعدادا لـ"شتاء 2021".. الأحياء تبدأ حملات صيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة (صور)

استعدادا لـ"شتاء 2021".. الأحياء تبدأ حملات صيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة (صور)

استعدادا لـ"شتاء 2021".. الأحياء تبدأ حملات صيانة وتأمين أعمدة الإنارة العامة (صور)