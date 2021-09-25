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تلال القمامة هزمت .. برلماني يطالب بعقد اجتماع وزاري عاجل بسبب النظافة في شبرا الخيمة

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تلال القمامة هزمت الحكومة .. برلماني يطالب بعقد اجتماع وزاري عاجل بسبب النظافة في شبرا الخيمة تلال القمامة هزمت .. برلماني يطالب بعقد اجتماع وزاري عاجل بسبب النظافة في شبرا الخيمة

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قال المهندس عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتطوير القرى والريف المصرى بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية التاريخية «حياة كريمة» التي اطلقها عبدالفتاح ، توجد معوقات أخرى مازالت تقف في طريق التطوير ومن بينها مشهد جبال وتلال القمامة داخل ميادين والشوارع الرئيسية والجانبية بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والذي مازالت تتسبب في كارثة بيئية للمواطنين

وأضاف «خضراوى» في تصريحات له اليوم السبت، أن اول طلب احاطة سيتقدم به ضد مع بداية دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب في فصله التشريعى الثانى مع بداية شهر اكتوبر المقبل سيكون حول تفاقم كارثة تلال القمامة داخل منطقة شبرا الخيمة

و تابع أنه منذ عشرات السنين وهو يحارب لايجاد حلول عاجلة ومن خارج الصندوق لكارثة القمامة ولكن جميع الحكومات ووزراء البيئة والمحافظين ورؤساء المدينة «فشلوا» في ايجاد حلول لهذه الكارثة لأن مشكلة القمامة اصبحت واحدة من أخطر وأكبر المشكلات والازمات المزمنة التي تواجه اهالى وجماهير شبرا الخيمة

وطالب «خضراوى» الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة الدعوة إلى عقد اجتماع وزارى عاجل بحضور جميع الوزراء المعنيين واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لايجاد حلول عاجلة وقابلة للتنفيذ لانقاذ اهالى وجماهير شبرا الخيمة من كارثة القمامة التي اصبحت تمثل قنبلة بيئية وصحية تهدد حياتهم وصحتهم بالخطر تزامنا وفى ظل التحذيرات من خبراء واساتذة المناعة والصحة من انتشار الموجة الرابعة المستجد خاصة أن القمامة وتلالها في شبرا الخيمة أصبحت كارثة بيئية وصحية تهدد حياة المواطنين في تلك المدينة وهزمت مسئولى المحليات في ايجاد حلول لها لأنها تفاقمت بشكل كبير في ظل نقص الٱمكانيات وتقاعس متعهدى جمع القمامة وانتشار العاملين في فرز القمامة واستغلال القمامة في تربية الأغنام حيث تحولت شوارع شبرا باكملها إلى جبال وتلال من القمامة

وحذر من استمرار الاوضاع الخاصة بانتشار القمامة في جميع الشوارع والميادين لانها تصدر عنها الروائح الكريهة والتلوث والأمراض التي لاحصر لها وتعيث فيها الكلاب والحيوانات الضالة والثعابين والفئران والتى تهدد بانتشار الأوبئة في المنطقة باسرها والأهم من ذلك كله أنه من المعروف ان القمامة تشتعل ذاتيا وهذا الأمر يهدد بكارثة في ظل انتشار المصانع والورش ومخازن الاخشاب وكابلات الضغط العالى وساحات انتظار السيارات العشوائية داخل شبرا الخيمة .

المصرى اليوم

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