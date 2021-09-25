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سقوط سيدة وطفلتيها من الطابق الخامس.. والتحقيقات: عدم وجود شبة جنائية

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سقوط سيدة وطفلتيها من الطابق الخامس.. والتحقيقات: عدم وجود شبة جنائية سقوط سيدة وطفلتيها من الطابق الخامس.. والتحقيقات: عدم وجود شبة جنائية

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كشفت التحقيقات بمحافظة القاهرة في حادث سقوط سيدة وطفلتها من شقتهم بمنطقة 15 مايو، إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وقررت نيابة حلوان بالتصريح بدفن جثث المتوفيين في الحادث.

وكانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور بوجود متوفين في إحدى المجاورات بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وانتقل فريق من نيابة حلوان لمناظرة جثث سيدة وطفلتيها، وتبين أن الوفاة جاءت نتيجة كسر في الجمجمة ونزيف داخلى بسبب ارتطام جثثهن على الأرض.

أكدت التحقيقات، أن سقوط سيدة وطفلتيها من الطابق الخامس، أن طفلة عمرها 11 عاما كانت تحمل شقيقتها بشرفة العقار واختل توازنها وسقطتا من العقار، وعندما شاهدت والدتهما دماءهما على الأرض قفزت خلفهما وولقيت مصرعها في الحال بعد إصابتهما بكدمات وكسور متفرقة بجسدهما، وتم نقل الجثث إلى المشرحة بقرر من النيابة العامة.

المصرى اليوم

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