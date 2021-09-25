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غلق مصنع بلاستيك ومخزن أخشاب بدون ترخيص في كفر شكر

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غلق مصنع بلاستيك ومخزن أخشاب بدون ترخيص في كفر شكر غلق مصنع بلاستيك ومخزن أخشاب بدون ترخيص في كفر شكر

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قرر الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر غلق مخزن أخشاب ومصنع بلاستيك مخالفين وبدون ترخيص خلال الحملة التي قامت بها الاجهزة التنفيذيه للتفتيش على المحلات والمنشأت التجارية والصناعية للتأكد من التراخيص واتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بالاشتراك مع شرطة المرافق بضبط مخزن لتشوين الأخشاب على الطريق العام بالمخالفة للقانون وكذالك ضبط مصنع بلاستيك بقرية الشقر بدون ترخيص والتسبب في إشغالات بالشارع وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

قال رئيس المدينة إنه يوجد لجان متخصصة تقوم بالمرور اليومى المستمر على كافة مناطق المركز والمدينة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا طبقا للقانون.

وفى السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالإشتراك مع قوات الشرطة بمنع إرتكاب مخالفات بناء من خلال فك الأخشاب والحديد لأحد المنازل لمخالفتة للرسم الهندسي بمعرفه المواطن وأوضح الدكتور رئيس المركز والمدينة أن يوجد تعليمات مشددة على كافة المسؤولين ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى بضرورة الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب التعديات وإزالة أي مخالفة في مهدها فورا طبقا للقانون حتى يكون رادع لكل من تسول له نفسه بارتكاب مخالفات ليست من حقه.

المصرى اليوم

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