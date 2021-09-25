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الموت يفجع الفنانة شيري عادل

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الموت يفجع الفنانة شيري عادل الموت يفجع الفنانة شيري عادل

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أعلنت الفنانة شيري عادل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة خالتها، حيث نشرت صورة لها، وعلقت عليها قائلة :«انتقلت إلى رحمة الله، خالتي الحبيبة ماجدة عبدالمنعم، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مُدخلها وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب.

وتابعت: «اللهم نوّر لها قبرها وأفسح لها فيه واجعله روضة من رياض الجنة وثبّتها بالقول الثابت اللهم أمين ​​​إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو الدعاء».

ويذكر أن آخر أعمال شيرى عادل في الدراما حكاية «أمر شخصي» من مسلسل «إلا أنا» وشارك في بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبدالناصر، انجى خطاب، نور ايهاب، ومعتز حسام وتأليف عمر عبدالحليم، إخراج محمود كامل، وتناولت الحكاية قضية العنوسة

المصرى اليوم

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