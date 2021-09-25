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«واتساب» تخطط لتشغيل ميزة استرداد نسبة من المدفوعات لمستخدميها

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«واتساب» تخطط لتشغيل ميزة استرداد نسبة من المدفوعات لمستخدميها «واتساب» تخطط لتشغيل ميزة استرداد نسبة من المدفوعات لمستخدميها

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تدرس شركة «واتساب» فكرة تشغيل ميزة استرداد النقود لمستخدمي خدمة تحويل الاموال عبر التطبيق.

وذكرت بوابة «WABetaInfo» أن الشركة الأمريكية للمراسلات تخطط لاسترداد نسبة من المدفوعات للمستخدمين يصل إلى نحو 10% من كل عملية دفع.

وظهرت ميزة الدفع Cashback عند شركة WhatsApp في التطبيق خلال الفترة الأخيرة على سبيل التجربة المغلقة.

وكانت تظهر رسالة خاصة «احصل على استرداد نقدي على الدفعة التالية من خلال النقر عليه»، حيث يدخل المستخدم تلقائيًا إلى برنامج الاسترداد.

ويتم اختبار الميزة فقط في الهند، حيث تعمل شركة WhatsApp بنشاط على الترويج لخدمة تحويل الأموال الخاصة بها.

المصرى اليوم

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