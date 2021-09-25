«الحركة الوطنية» يعلن بدء المستوي الثالث للبرنامج التدريبي «قادة المستقبل»

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أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد على رئيس الحزب بدء المستوي الثالث من البرنامج التدريبي اعداد قادة المستقبل في الفئة العمرية من 18 وحتي 40 سنة والذي ينعقد بمحافظة المنوفية على ان يكون اخر موعد للتسجيل يوم 10 من شهر اكتوبر المقبل بهدف تأهيل الشباب على القيادة وذلك في اطار جهود الحزب للمساهمة في دعم جهود الدولة الرامية إلى تاهيل الاجيال الناشئة وصقل قدراتها بالعلم والمعرفة .

واختتم الحزب امس المرحلة الثانية من برنامج اعداد القادة والذي استهدف الفئة العمرية من سن الـ 18 سنة وحتي 25 سنة واستهدف البرنامج دعم الكوادر الشبابية من الجيل الجديد وتأهيلهم بالخبرات والمعرفة من خلال توفير برامج تدريبية مجانية في العديد من المجالات المختلفة للتنمية المستدامة انعقد البرنامج التدريبي بمقر الامانة العامة لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنوفية ونفذته لجنة التنمية المستدامة بالمحافظة المنوفية .

واكد طارق جعفر الامين العام للحزب بالمنوفية ان البرنامج تناول المتدربين خلال المستوي الثاني من البرنامج التدريب على مهارات إستراتيجيات التواصل والاتصال الحديثة، فنون التحدث أمام الجمهور. مهارات لغة الجسد والاتيكيت الشخصي، فن تجهيز البرامج التدريبية والمحاضرات والفعاليات، تحديد احتياجات الجمهور- اخلاقيات التدريب، وذلك من خلال التدريبات المكثفة والورش العملية على مدار يومين متتاليين، وتابع امين الحركة الوطنية بالمنوفية انه تم منح كافة المتدربين شهادة معتمدة بالمستوي الثاني تؤكد اجتيازه للدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل؛ وذلك بالتعاون مع أكاديمية إنطلاقة للعلوم الإدارية والبحث العلمي المهني وقد قام بالتدريب الدكتور/ مصطفي حمدي العادلي الامين المساعد وأمين لجنة التنمية المستدامة بأمانة المحافظة وعضو امانة التدريب والتثقيف المركزية .

وأكد طارق جعفر الامين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بالمنوفية ان أمانة المنوفية تستعد لاطلاق موعد المستوي الثالث للبرنامج التدريبي للتنمية المستدامة ( للفئة العمرية من 18: 40 عام خاصة الفائقين خلال المستويين السابقين، والذي يوفر فرصة لكل الشباب للتسجيل في«برنامج إعداد قادة المستقبل لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة» برعاية رؤوف السيد على رئيس الحزب مشدداً على ان التدريب متاح لكل شباب المحافظة من الجنسين وسيكون التدريب مجاني بالكامل وبشهادة معتمدة أيضا .

واضاف طارق جعفر انه على من يرغب بالتسجيل في البرنامج القادم يرجي منه فقط إرسال ( الاسم رباعي والوظيفة والدراسة والسن والعنوان ) على واتســـــاب رقم «01001614178 “، والتواصل مع عفاف الصغير أمينة المراة وامين مساعد الحزب وعضو الامانة المركزية وعضو لجنة التعليم بالحزب وذلك في موعد اقصاه 10 من شهر اكتوبر 2021، علما بان جميع برامج التدريب مفتوحة للجمهور سواء من داخل الحزب أو خارجه وذلك بالتنسيق مع لجنة التنمية المستدامة بالأمانة .