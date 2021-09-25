طلب احاطة لـ 5 وزراء للاستفادة من الأراضي غير المستغلة وسرعة البت في طلبات التخصيص

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأوقاف، والزراعة، والري، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية، بشأن عمل حصر شامل ودقيق لجميع الأراضي غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح «محسب» أن اتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة ينصب في إطار تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وهناك توجيهات مباشرة من قِبَل القيادة السياسية في هذا الصدد، ومن ثَمَّ يجب ترجمة هذه الاهتمامات في صورة قرارات على أرض الواقع، خاصة أن هناك بعض الأراضي غير المستغلة يتم التعدي عليها، ما يُعد بمثابة إهدار للمال العام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك عددًا من المحافظات توجد بها استراحات تابعة لوزارة الري غير مستغلة تساوي ملايين الجنيهات، كما توجد محافظات بها أراضٍ تابعة لـ«الآثار» أيضًا غير مستغلة، متسائلًا : «لماذا لم يتم التنقيب عن الآثار بهذه الأراضي للاستفادة منها أو طرح الأراضي للنفع العام في حال عدم وجود معالم أثرية بها، خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي وفى حاجة ماسّة إلى امشروعات الخدمية».

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عقد اجتماع مُوسَّع مع وكلاء الوزراء السابقين في مختلف المحافظات لتقديم حصر شامل بجميع الأراضي الشاغرة على مستوى الجمهورية، وكيفية استغلالها سواء في الصدد ذاته التابعة له، أو في إقامة مشروعات ذات نفع عام، على أن يتم البت في طلبات التخصيص بشكل أسرع للحفاظ على هذه الأراضي من التعدي وإعلاء المصلحة العامة.