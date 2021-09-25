رابط تنسيق الدور الثاني من الثانوية العامة 2021 .. والكليات والمعاهد المتاحة

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بدأت صباح السبت 25-9-2021 أعمال تنسيق الدور الثاني للطلاب الناجحين فى الثانوية العامة ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

تقبل المرحلة الثالثة جميع الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة فى الدور الأول والثاني الذين لم يسجلوا الرغبات أو الذين استنفدوها بداية من مجموع 50%.

تستمر أعمال تنسيق المرحلة الثالثة اعتبارًا من السبت 25-9-2021، وتستمر حتى الإثنين الموافق 27-9-2021 لمدة 3 أيام.

عدد طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021

تتكون المرحلة الثالثة من الطلاب الناجحين فى الدور الأول والمتبقين بعد المرحلتين الأولي والثانية، وكذلك الطلاب الناجحين فى الدور الثاني من الثانوية العامة 2021.

ويصل عدد طلاب المرحلة الثالثة الناجحين فى الثانوية العامة من الدور الأول 66 ألفًا و997 طالبًا وطالبة.

ويبلغ عدد الطلاب الناجحين فى الدور الثاني 2021 نحو 133 ألفًا و774 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الثالثة الناجحين فى الدور الأول والثاني 200 ألفًا و771 طالبًا وطالبة.

رابط تنسيق الدور الثاني والمرحلة الثالثة 2021

يمكن للطلاب الناجحين فى الدور الثاني تسجيل الرغبات الخاصة بهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال رابط تنسيق الدور الثاني والمرحلة الثالثة.

ويمكن أيضًا لجميع طلاب الدور الأول الذين لم يسجلوا رغباتهم أو الذين استنفدوا الرغبات تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثالثة.

وتنتهى أعمال تسجيل المرحلة الثالثة والدور الثاني والمستنفدين والمتقاعسين عن التسجيل خلال المراحل السابقة فى السابعة من مساء يوم الإثنين 27-9-2021.

رابط نتيجة الدور الثاني من الثانوية العامة 2021

يستطيع طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة معرفة النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

رقم تليفون مكتب التنسيق

يبحث الكثير من الطلاب عن رقم تليفون مكتب التنسيق للاستفسار عن بعض الأمور التى تهمهم من مكتب التنسيق.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الاستفسار عن المشكلات التى تواجههم فى التنسيق عبر الإتصال بالرقم المختصر 15999، بسعر المكالمة العادية من التليفون الأرضي فى القاهرة والمحافظات.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثاني علمي وأدبي

يستطيع الطلاب المتقدمين ضمن المرحلة الثالثة معرفة الأماكن المتاحة لهم فى الكليات ضمن المرحلة الثالثة كما يلي:

الأماكن المتاحة للمرحلة الثالثة علمي.

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة أدبي.