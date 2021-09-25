«الري»: بدء التفاوض مع الشركات المنفذة لمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لخدمة 1.5 مليون فدان بـ5 محافظات

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يواصل قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى تنفيذ العديد من المشروعات وأعمال الصيانة والدراسات الفنية بهدف تحديث وتأهيل وصيانة كافة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية لتلبية الاحتياجات المائية للبلاد.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى أن مشروع انشاء قناطر ديروط الجديدة يُعد أحد المشروعات الهامة في مجال تأهيل منشآت الرى الكبرى، حيث تعد مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر حيث تم انشاؤها منذ ١٤٩ عاماً، وتهدف لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات عدد (٧) ترع فرعية تغذيها المجموعة، وتخدم زمام مساحته حوالي ١.٥٠ مليون فدان في خمسة محافظات هي أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة.

واضاف«عبدالعاطي» أن هذا المشروع يأتي إستكمالاً للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية وهى قناطر اللاهون وحسن واصف والجيزة ومازورة وساقولا ومنشأة الذهب)، موضحا انه تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ ٨ ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى، وبدء التفاوض مع الشركات المنفذة.

وأوضح وزير الري أن القطاع ينفذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية والاهوسة الملاحية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها من بوابات واوناش وجنازير واجهزة تشغيل والتصوير أسفل المياه والجسات داخل وخارج المنشآ واعمال الحقن والترميم).

ولفت «عبدالعاطي» إلى أنه في إطار تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى ٥.٦٠ مليون م٣ يوميا بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي حيث يقوم قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالإشراف على تصميم وتنفيذ عدد ٣ قناطر هي قنطرة الحجز الرئيسية على مصرف بحر البقر وقنطرة الفم على المسار الجديد وقنطرة الحجز ومنشأ السقوط على المسار الجديد.

وأوضح وزير الري أن قطاع القناطر والخزانات قام بتنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر اسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم افتتاحه في شهر مايو الماضى، والذى يعد من أهم الأهوسة الملاحية على نهر النيل حيث تمر منه السفن السياحية المتنقلة بين الأقصر وأسوان بخلاف الملاحة النهرية المعتادة، موضحا ان أعمال التحديث ادت لخفض زمن الملء والتفريغ ليصبح ١٥ دقيقة بدلاً من ٢٢ دقيقة قبل عملية التأهيل، وهو ما ينعكس إيجابياً على تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة مشيرا إلى انه يتم تنفيذ عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، حيث يتم تنفيذ أعمال الترميم والصيانه للبوابات بعد تجفيف الفتحات وعمل الصيانة اللازمة للمحول والمولد الكهربائي.

وأشار «عبدالعاطي» إلى تنفيذ عملية تدعيم وتأهيل عدد ٢٥ فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى ك ١٠٤٦ على نهر النيل فرع دمياط وتدعيم البغال وإعادة تأهيل المبانى وصيانة البوابات وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وعمل أسفلت جديد لكوبرى القنطرة وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى، بالإضافة لتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك موضحا انه يجري حالياً تنفيذ العديد من الدراسات مثل دراسة تأهيل الكوبري «الخرساني الثابت والمعدني المتحرك» أعلى سد ومفيض دمياط ودراسة تقييم الحالة الإنشائية لقنطرة فم بحر مويس بالبر الأيمن بالرياح التوفيقى كيلو ٣٥.٠٠ وأعمال جسات ورفع مساحي وجس صوتي للعديد من القناطر).

مشروعات القناطر الجديدة

مشروعات القناطر الجديدة

مشروعات القناطر الجديدة

مشروعات القناطر الجديدة