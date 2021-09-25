أخبار عاجلة

حمدان بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بحفل افتتاح إكسبو2020 -
محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية -
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر -
مجهودات القطاعات الخدمية للوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة بالإسماعيلية -
هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا -
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات -
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان -
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا -
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان" -
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قنصل يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي (صور)

Print
قنصل السعودية يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي (صور) قنصل يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير مزيد الهويشان، قنصل عام المملكة العربية بالإسكندرية، اليوم السبت، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية.

وقدم رئيس الجامعة فى بداية اللقاء التهنئة للقنصل العام الجديد بمناسبة توليه مهام منصبه متمنيا له مزيد التوفيق والتقدم، كما أكد على عمق العلاقات التي تربط بالمملكة العربية السعودية، وأكد حرص جامعة الإسكندرية على رعاية أبنائها الوافدين ولاسيما الطلبة السعوديين الدارسين في مختلف التخصصات الأكاديمية ، ودعا الطلاب السعوديين للدراسة بجامعة الإسكندرية من خلال البرامج الدولية المختلفة بجميع التخصصات، وكذا الدرجات العلمية المشتركة بالتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأمريكية والأوروبية والعالمية المرموقة في التخصصات العديدة.

من جانبه، أكد السفير على أن المملكة العربية السعودية حريصة على جودة التعليم وتخريج طلاب متميزين، مؤكداً أن المملكة تهدف إلى إيفاد الطلاب السعوديون للجامعات المصرية المتميزة ومنها جامعة الإسكندرية التي تمتلك مستوى أكاديمي وتصنيف عالمي مشرف، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والخبرات والمهارات المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي والإقليمي.

وفى نهاية اللقاء أهدى "قنصوة" درع الجامعة للقنصل السعودي تكريما له، فيما حضر اللقاء الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومسئولي القنصلية السعودية بالإسكندرية.

قنصل السعودية يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي .. و"قنصوة" يهديه "الدرع" (صور)
قنصل السعودية يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي .. و"قنصوة" يهديه "الدرع" (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر

معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره النيوزيلندي

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر

تعاملات المصريين تستحوذ على 85.2% من تعاملات البورصة خلال سبتمبر