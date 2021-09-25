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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير مزيد الهويشان، قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، اليوم السبت، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية.

وقدم رئيس الجامعة فى بداية اللقاء التهنئة للقنصل العام الجديد بمناسبة توليه مهام منصبه متمنيا له مزيد التوفيق والتقدم، كما أكد على عمق العلاقات التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، وأكد حرص جامعة الإسكندرية على رعاية أبنائها الوافدين ولاسيما الطلبة السعوديين الدارسين في مختلف التخصصات الأكاديمية ، ودعا الطلاب السعوديين للدراسة بجامعة الإسكندرية من خلال البرامج الدولية المختلفة بجميع التخصصات، وكذا الدرجات العلمية المشتركة بالتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأمريكية والأوروبية والعالمية المرموقة في التخصصات العديدة.

من جانبه، أكد السفير على أن المملكة العربية السعودية حريصة على جودة التعليم وتخريج طلاب متميزين، مؤكداً أن المملكة تهدف إلى إيفاد الطلاب السعوديون للجامعات المصرية المتميزة ومنها جامعة الإسكندرية التي تمتلك مستوى أكاديمي وتصنيف عالمي مشرف، الأمر الذي ينعكس على مستوى الطلاب والخبرات والمهارات المختلفة التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي والإقليمي.

وفى نهاية اللقاء أهدى "قنصوة" درع الجامعة للقنصل السعودي تكريما له، فيما حضر اللقاء الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومسئولي القنصلية السعودية بالإسكندرية.

قنصل السعودية يزور جامعة الإسكندرية لبحث التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي .. و"قنصوة" يهديه "الدرع" (صور)